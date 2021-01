Dal Nord Ovest - Perde il carico di travi e coinvolge tre auto

La squadra della Centrale dei Vigili del Fuoco, con in supporto autogrù, è intervenuta in stamattina verso le ore 10, a Trecate sulla sp11, per incidente stradale.

Si è trattato di un trasporto eccezionale che ha perso il carico di travi di cemento sulla sede stradale coinvolgendo tre vetture, su una delle quali una persona rimaneva incastrata.

L'intervento è valso all’estricazione della persona per assicurarlo alle cure del 118 e in seguito a liberare parte del carico in bilico per il recupero del mezzo pesante e del furgone incidentato.