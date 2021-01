Scoppia un tubo dell'acqua alla Città del Sole di Dorzano, emergenza nella notte

I Vigili del Fuoco di Biella sono intervenuti questa notte alle 4, alla Città del Sole di Dorzano per una perdita di acqua dalla tubazione. Potrebbe trattarsi di uno scoppio dovuto al gelo pungente presente su tutto il Biellese.

"Fortunatamente gli ospiti non hanno avuto alcun disagio -commenta la direttrice Laura Argentero-. I Vigili del Fuoco hanno prontamente chiuso il settore di tubazione interessata. Tamponata provvisoriamente la perdita, questa mattina sono all'opera i tecnici per capire cosa sia avvenuto. Camere e saloni di soggiorno non sono stati coinvolti e quindi non abbiamo avuto disagi, soprattutto per i nostri ospiti".

Intanto nella struttura del basso Biellese è tornata per tre giorni la camera degli abbracci e cosa importante, la Città del Sole è la seconda struttura ad essere interessata dalle vaccinazioni. "Siamo negativi allo screening e abbiamo iniziato a vaccinare personale e ospiti -conclude Argentero-. Da oggi a mercoledì compreso, abbiamo a disposizione camera degli abbracci che ha ottenuto molti consensi a fine dicembre. I famigliari potranno così riabbracciare e toccare i loro parenti in un ambiente riscaldato e confortevole".