"Nonna sono malato di covid e ho bisogno dei soldi per il vaccino", la truffa arriva anche nel Biellese

I truffatori non si fermano mai, nemmeno di fronte alla pandemia. Anzi, è proprio grazie a questa che hanno dato vita a nuovi metodi di estorsione, balzati più volte agli onori della cronaca in tutta Italia. Così com'è accaduto anche nel Biellese, dove i truffatori hanno preso di mira alcuni anziani spacciandosi per i loro nipoti gravemente malati di covid.

A partire da Sandigliano, come ci racconta il nostro lettore Andrea: "Hanno chiamato mia nonna fingendo di essere me. Le hanno detto che ero malato di covid e che avevo bisogno del vaccino ma che, essendo giovane, non avevo la priorità e non potevo riceverlo gratuitamente. Con questa scusa le hanno chiesto un bel po' di soldi, dicendole che se non li avesse avuti avrebbe potuto racimolare l'oro che aveva in casa".

Una storia che non ha convinto la zia di Andrea, in quel momento insieme alla nonna: "Telefonandomi ha scoperto il tentativo di truffa, evitando che mia nonna cadesse nella loro trappola". Il fatto è stato segnalato ai Carabinieri così come altri simili episodi, uno avvenuto nuovamente a Sandigliano, poco distante dall'abitazione della nonna del nostro lettore, e altri a Salussola e a Netro.