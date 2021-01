Castelletto Cervo, sul sito comunale gli avvisi per le iscrizioni alla scuole del paese

A Castelletto Cervo la scuole dell'infanzia e primaria fanno parte dell'Istituto Comprensivo "Fratelli Viano da Lessona", che quest'anno, a causa delle restrizioni legate al contenimento del covid-19, aprirà le porte ai futuri alunni ed ai loro genitori in modalità inconsueta. Informazioni per gli incontri e la modulistica di iscrizione contattando il numero 0161859249. Questa l'estrema sintesi degli avvisi pubblicati sul sito internet del comune in vista delle iscrizioni all'anno scolastico 2021/2022.

Fino al 31 gennaio si possono iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini nati tra 1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2019. Mentre, fino alle 20 del 25 gennaio, i ragazzi, nati tra il dal 1° gennaio 2015 ed il 30 aprile 2016, potranno iscriversi alla classe prima della scuola primaria esclusivamente con la procedura on line sul sito del Ministero dell'Istruzioni www.iscrizioni.istruzione.it .