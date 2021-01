Gente a Oropa, controlli e nessuna multa. Moscarola: “Rispetto all'Epifania tutto tranquillo”

“Gente disciplinata e attenta rispetto alla giornata dell'Epifania. È stato un weekend tranquillo a Oropa”. Parola del vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che ha confermato il rispetto delle normative vigenti anti-Covid. Le scene dell'Epifania sono ormai un lontano ricordo: nessun parcheggio selvaggio, nessun intralcio alla circolazione, come nessuna sanzione elevata, a differenza delle oltre 40 multe effettuate quel giorno.

Merito dell'annuncio dei giorni scorsi che informava la cittadinanza di specifici posti di blocco e controllo lungo la via per Oropa e la presenza di un presidio di Protezione civile all'ingresso del Santuario. “Non c'era molta gente, il distanziamento è stato rispettato come le altre norme – commenta Moscarola – I pessimi esempi del 6 gennaio non si sono fortunatamente replicati”.