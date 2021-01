Bonifica ordigno bellico al Vandorno, cambia la viabilità

Cambia la viabilità nel Biellese per la bonifica di un ordigno bellico al Vandorno di Biella nella giornata di oggi, 11 gennaio, dalle 10 alle 18.

A renderlo noto l’Atap Biella in una nota stampa sul proprio sito: “Si avvisa che, per necessità di bonifica di un ordigno bellico, in Biella frazione Vandorno verrà interdetta la circolazione su strada Cantoni Masserano e Calaria, nell’area circostante piazza Polenta. Pertanto, si segnalano le variazioni sulle Linee: 350 — Sordevolo – Pollone – Biella – Pralungo – Sant’Eurosia le corse con transito da Canton Bonino, provenendo da Biella via Ivrea, devieranno lungo strada Barazzetto-Vandorno fino alla rotonda di canton Vindolo, percorso normale e viceversa. 370 — Biella San Paolo – Oremo – Vandorno – Barazzetto allo stesso modo, da Biella via Ivrea devieranno lungo strada Barazzetto-Vandorno fino alla rotonda di canton Vindolo, inversione di marcia e percorso normale. Di conseguenza, le corse soggette a deviazione non transiteranno dal rione Oremo né da strada Cantoni Masserano e Calaria”.