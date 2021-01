Biella, Serena Bolici è il nuovo segretario generale dl Comune

Serena Bolici è il nuovo segretario generale della Città di Biella. Ha preso servizio nella giornata di oggi: dopo una prima fase di conoscenza, ha subito partecipato alla giunta comunale. Laureata in Giurisprudenza, il nuovo segretario generale ha rivestito lo stesso ruolo dal 2013 al 2020 nella Città di Follonica (provincia di Grosseto).

Ricopre l’incarico di segretario comunale da 25 anni e nel suo curriculum vanta esperienze al Comune di Impruneta (Provincia di Firenze), è stata segretario anche di comunità montane ed è iscritta all’albo degli avvocati nella sezione speciale. La dottoressa Serena Bolici subentra a Giorgio Musso, passato lo scorso ottobre alla Città di Forlì.

Queste le prime parole del nuovo segretario generale Serena Bolici: “Arrivo a Biella con tanti stimoli e la volontà di collaborare con tutti, è la prima esperienza in un capoluogo di provincia e mi capita questa opportunità in una realtà che mi hanno raccontato essere molto attiva e intraprendente. Mi metto subito a disposizione dell’amministrazione, per dare una mano alla struttura organizzativa e per migliorare la città”.

Soddisfatto il sindaco Claudio Corradino: “Siamo felici che la dottoressa Bolici abbia deciso di accettare questo incarico. Ho avuto occasione di conoscere una persona molto dinamica ed è ciò che serviva per il nostro Comune”.