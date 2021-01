Biella, al Duomo si insediano due nuovi canonici FOTO

Si è svolta ieri, 10 gennaio, la cerimonia di insediamento dei nuovi canonici nella Cattedrale di Biella: si tratta di don Fulvio Dettoma, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Cossato, e don Gianluca Blancini, parroco di Valle San Nicolao e Cancelliere vescovile. I due sacerdoti sono entrati a far parte del Capitolo con la vestizione e la firma degli atti. Alla funzione erano presenti, nel rispetto delle normative anti-Covid, anche i sindaci Claudio Corradino e Enrico Moggio e il senatore Gilberto Pichetto.

Sulla propria pagina social, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha pubblicato un post, al termine della giornata: “A loro vanno i miei auguri più sinceri, il mio affetto e il mio ringraziamento per aver accolto di essere nominati membri del Capitolo. Mentre rinnovo gli auguri a tutti mi sia permesso con cuore sincero ringraziare in modo speciale il Presidente del Capitolo can. Remo Baudrocco, parroco di Chiavazza, che assolve a questi ultimi compiti e come stabilito dagli Statuti rimane a fare parte del Capitolo con il titolo di Onorario. È mio sincero dovere del cuore ringraziare don Remo per tutto il suo ministero nel Capitolo e per questi due anni di presidenza, accolto in sostituzione dell'indimenticato don Carlo Gariazzo, per il suo consiglio e la sua fedeltà nel mistero e in amicizia al Vescovo. I miei auguri dunque di un buon cammino a tutti, tanti tanti auguri di bene ai nuovi canonici”.