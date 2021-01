Mongrando: Sindaco infuriato per i rifiuti abbandonati FOTO

"Sicuro che non leggerai questo post .. perché convinto che Sei Analfabeta, Ignorante e pure maleducato ,oltre ad essere Zozzone e Sporco... Ora , Noi andremo per ennesima volta a ripulire i tuoi rifiuti, però sappi che prima o poi salterai fuori dalle fogne ! Il Sindaco"

E' quanto poco fa il Sindaco di Mongrando ha postato sulla pagina facebook del comune, dopo la segnalazione di ingombranti abbandonati sul territorio di competenza.

Aggiunge Filoni: “Faccio appello alle persone civili. Segnalate alle forze dell’ordine, al Comune qualsiasi movimento che ritenete sospetto. Prenderemo in seria considerazione di chiudere alcune strade di campagna e sarà consentito l’accesso ai soli agricoltori o proprietari”.

Purtroppo in qualche essere non alberga nessun rispetto per l'ambiente e la terra, la nostra casa. Il territorio deturpato senza motivo perchè, ricordiamo, che il ritiro degli ingombranti viene effettuato da SEAB gratuitamente e risparmiando la fatica agli zozzoni di movimentare il materiale dalle proprie abitazioni ai boschi.