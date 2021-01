Edilnol Biella, torna Luca Infante ma da avversario

Seconda trasferta del 2021 per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica alle 18:00 affronterà alla Grana Padano Arena la Staff Mantova. La squadra di coach Di Paolantonio è decima in classifica, con tre gare vinte e cinque perse. Il quintetto titolare biancorosso è formato dal playmaker Bonacini, Cortese, Ghersetti e i due americani James e Weaver, appena rientrato dall'infortunio.

Dalla panchina, ad alzare il ritmo, esce il playmaker Maspero, mentre Marco Ceron, arrivato in settimana e presentato oggi, allungherà le rotazioni sugli esterni. A completare le rotazioni Ferrara e Infante, giocatore di grande esperienza. Palla a due domenica alle 18.

PAROLA AI PROTAGONISTI

Iacopo Squarcina (Head Coach Edilnol Biella) - “Contro Piacenza si è purtroppo ripetuto il copione che ha segnato tutta la nostra prima parte di campionato e che ci è costato molto in termini di risultati. Contro Mantova vogliamo cambiare marcia lasciando sul parquet tutto quello che abbiamo per l’intera durata dell’incontro”.

Jakub Wojciechowski (Centro Edilnol Biella) - “Mantova è una squadra che ha giocatori esperti e con ottime individualità. Sicuramente vorranno giocare in maniera aggressiva e vorranno avere un ritmo della partita idoneo alle loro caratteristiche. Ma noi non dobbiamo pensare molto a loro. Dobbiamo pensare a noi e al nostro gioco. Imprimere un ritmo alto alla gara, giocare insieme e soprattutto stare con la testa in partita fino alla sirena finale”.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 1 Nicola Berdini, 3 Niccolò Moretti, 8 Gianmarco Bertetti, 9 Marco Laganà (C), 10 Simone Barbante, 11 Federico Miaschi, 16 Luca Vincini, 18 Jakub Wojciechowski, 20 Matteo Pollone, 23 Deontae Hawkins, 55 Lazar Lugic. Allenatore: Iacopo Squarcina. Assistenti: Andrea Niccolai, Alessandro Pogliaghi.

Staff Mantova: 0 Lo Moustapha, 1 Infante Luca, 3 Mirkovski Bogdan, 7 James Christian, 10 Ferrara Matteo, 11 Albertini Andrea, 12 Ghersetti Mario Jose, 13 Maspero Lorenzo, 16 Cortese Riccardo, 17 Bonacini Davide, 21 Tognoni Davide, 28 Flan Franco, 44 Weaver David, 51 Ziviani Lorenzo, Marco Ceron. Allenatore: Emanuele Di Paolantonio. Assistenti: Matteo Cassinerio, Stefano Purrone.