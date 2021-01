Claudio Lanza nuovo presidente di Ippon 2 Karate

In seguito all'esito dell'assemblea elettiva svolta in audio-videoconferenza il 22 dicembre 2020, con voti all'unanimità, Claudio Lanza è il nuovo Presidente dell'A.S.D. Ippon 2 Karate. Lanza, consigliere del Direttivo Ippon 2, negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di Vicepresidente affiancandosi alla Presidente uscente Milena Biollino; nel Biellese è conosciuto per la sua attività di imprenditore artigiano e per la sua passione per la montagna e per tutte le discipline ad essa legate.

Lanza ha iniziato a praticare karate grazie all'amicizia con il Tecnico Feggi, negli anni '80, quando la Ippon 2 iniziava a muovere i primi passi nella sede di Vigliano Biellese. Dopo aver ottenuto il grado di cintura nera 3°dan e la qualifica di aspirante allenatore, Lanza ha coinvolto anche i suoi figli nella frequentazione della disciplina e ha proseguito negli anni la sua militanza nell'asd. Alla Vicepresidenza è stato eletto Bruno Bosoni, anch'egli ha praticato karate e da anni collabora con l'Ippon 2.