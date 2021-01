Scomparsa di Franco Bielli: la commozione di Eugenio Leone ex presidente Atl e del Partito Democratico

Attestati di stima e profonda commozione per la scomparsa di Franco Bielli giungono da Eigenio Leone ex direttore dell'Atap e già presidente dell'Atl Eugenio Leone e dalla segreteria del Partito Democratico biellese.

"Bielli è stato un galantuomo con la passione della Politica intesa come servizio alla gente senza fini individuali" ricorda Leone mentre il Pd esprime profondo cordoglio per la morte dell'amico e compagno Franco Belli e si stringe intorno alla famiglia: "Indimenticabile la sua figura alta, sempre in cammino, era facile incontrarlo nelle vie della città ed era sempre disponibile alla discussione. Lo ricordiamo sui banchi di palazzo Oropa, autorevole per le sue profonde argomentazioni. Molti di noi hanno avuto il piacere di lavorare al tuo fianco in tante battaglie. Buon viaggio Franco".