Scomparsa di Franco Bielli, il ricordo di Paolo Galuppi

Il ricordo di Paolo Galuppi ex autista Atap e già consigliere comunale di Biella: "Per me Franco Bielli è stato un simbolo, un'icona del Partito socialista. Lo conobbi da giovane iscritto che avevo ancora i 'pantaloni corti'. Le sue battaglie, il suo temperamento, la sua capacità politica e il senso storico lo hanno sempre caratterizzato.

Uomo retto, gentile e sempre pronto a darti un suggerimento. Struggente fu la sua lettera e il suo ricordo ai funerali di mio padre. Ciao Franco ti ricorderò sempre da amico e da socialista".