Ripartono i corsi sulla Sicurezza a Città Studi

Città Studi Biella in collaborazione con SITA Academy mette in calendario per i mesi di gennaio e febbraio 2021 un ampio catalogo di corsi sulla sicurezza per aziende e privati: corsi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, sul primo soccorso e sull’HACCP per l’igiene alimentare. Dall’ampio catalogo formativo segnaliamo i corsi:

1) Addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi (12 ore) Il corso è rivolto ai lavoratori maggiorenni che in azienda manovrano carrelli elevatori e privati che vogliono conseguire l'abilitazione. Per partecipare è richiesto il possesso della patente di guida B. Al termine della lezione teorica è previsto un questionario di valutazione relativo alle aree giuridico normativa e tecnica. La seconda parte del corso è costituita dal modulo pratico, al termine del quale è prevista una prova pratica di verifica finale. Il corso si svolgerà: - il 18 gennaio in modalità F.A.D. (formazione a distanza) nel seguente orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30; - il 19 gennaio in orario: 8.30-12.30 oppure 13.30-17.30. Nella stessa giornata e negli stessi orari è previsto anche l’Aggiornamento per Addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi (4 ore).

2) Addetto al primo soccorso aziendale del gruppo A (16 ore) Il corso è rivolto agli Addetti al primo soccorso in azienda e mira a fornire gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad evitare l'aggravarsi dei danni. Il corso si svolgerà nelle giornate del 18 e del 19 febbraio, nel seguente orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00. Le lezioni sono tenute da personale medico.

3) Addetto gestione emergenze, prevenzione incendi e lotta antincendio - rischio elevato (esame idoneità VVFF) (16 ore + 4 di esame finale) Il corso è rivolto agli Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio. Il programma prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il corso si svolgerà nelle giornate del 22 e del 23 febbraio, nel seguente orario: 8.30-12.30 e 13.30-17.30. La gestione dell'iscrizione all'esame di Idoneità Tecnica può essere gestita da Città Studi su richiesta dell'azienda.

4) Addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione - Modulo A (28 ore) Programma ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 26/01/06. Il corso è rivolto a RSPP e ASPP di nuova nomina, senza corso di formazione ex DM 97, appartenenti a tutti i macrosettori ATECO. Il corso avrà inizio il 26 gennaio e terminerà l’11 febbraio. Sarà previsto un test finale.

Il programma dettagliato dei singoli corsi è visionabile sul sito di Città Studi (www.cittastudi.org/corsi-per-la-sicurezza) Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione Sicurezza, in Corso G. Pella 10, telefonando al n. 015.8551122-015.8551136 o scrivendo all’indirizzo email: formazione.sicurezza@cittastudi.org.