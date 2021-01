Storie di altri tempi: Franco Bielli, una vita interamente dedicata alla sua città

Classe 1933, una vita politica “precoce” e oltre 50 anni dedicati alla sua amata Biella. Stiamo parlando di Franco Bielli, personaggio di spicco della politica biellese che si è spento nel pomeriggio di ieri all’età di 87 anni.

Originaria di Canelli nel Monferrato, la Famiglia Bielli giunse in città negli anni ’20 dopo che il padre Giacomo Felice, macellaio benestante, fu costretto alla chiusura dell’attività in seguito alla crisi del 1920. Lo stesso morì poco dopo, lasciando la moglie con 10 figli da accudire e far crescere. I più grandi, lavorando, collaborarono al mantenimento familiare e agli studi di alcuni. I fratelli Remo e Renzo (quest'ultimo ancora in vita) si laurearono a pieni voti, diventando docenti del Liceo Classico, mentre Franco il più piccolo dei fratelli si laureò con 110 in Psicologia all'Università di Torino. Il suo interessamento alla vita politica iniziò presto: a 21 anni aderì al Partito Socialista Italiano, fino ad entrare nel Direttivo Nazionale del PSI grazie al suo carattere autoritario e alla sua passione, precisamente nella corrente Achilliana, che all'epoca fece una mozione di sfiducia nei confronti del futuro leader Craxi ai quali iscritti non piaceva per il suo atteggiamento. Una mossa che costò l’esclusione del gruppo a Roma, contrario ai suoi metodi.

“Diverse foto - racconta il figlio Giacomo - lo ritraggono nei comizi con l'allora Ministro Giolitti, leader del PSI dell'epoca, mentre parla ad una folla di simpatizzanti senza timori, malgrado la giovane età. Eletto negli anni ‘70 con oltre 4000 preferenze, dovette scegliere tra la carica di vicepresidente della Cassa di Risparmio di Biella (meno impegnativa e più remunerativa) e la carica di vicesindaco di Biella”. E come tutti sappiamo scelse di diventare vicesindaco di una città che per quasi 30 anni lo vide impegnato in molte amministrazioni, insieme ai primi cittadini Franco Borri Brunetto, Luigi Petrini e Luigi Squillario, a cui era molto legato. Dall'inizio degli anni ’70 quindi, oltre ad essere già padre di famiglia e insegnante di scuola, occupò la carica di vicesindaco e assessore allo Sport.

“Raccontava sempre - spiega il figlio - di quanto fosse onorato di aver fatto politica con personaggi politici biellesi che reputava di alto livello, come il dottor Mello Rella, Sandro Del Mastro, Gilberto Pichetto, Wilmer Ronzani e molti altri che reputava amici, malgrado le differenti idee politiche con i quali spesso i toni erano alti ma finita la discussione il tutto ritornava all'amicizia e al rispetto che gli uni avevano per gli altri. Una notte, nel 1972, subì un attentato sotto Palazzo Oropa mentre era in compagnia del senatore Barbera, al termine di un Consiglio Comunale. Vennero riconosciuti alcuni degli aggressori, che furono denunciati: erano i famosi anni di piombo. Il tribunale lì condannò e l'alto risarcimento ottenuto (per l'epoca) venne interamente devoluto alla casa per anziani Oasi di Chiavazza, in quel momento bisognosa di poter terminare alcuni lavori nella struttura. Questo era il suo modo di essere altruista, sempre disponibile ad aiutare chi avesse bisogno, a sostituire chi impossibilitato a presenziare che fosse in politica o a scuola. Nessuno ricorda sue assenze dal posto di lavoro malgrado la moltitudine di impegni”.

Sotto la sua attività amministrativa ci fu il primo gemellaggio con Tourcoing e successivamente con la città peruviana di Arequipa. In quegli anni nacque la pista in tartan dello stadio Lamarmora, all'epoca in terra rossa, “sulla quale ricordava una diatriba con l'impresa realizzatrice - racconta Giacomo - avendo sollevato il problema del ristagno d'acqua: senza scendere a "compromessi" si impuntò per il rifacimento. Altre opere importanti durante i suoi mandati politici sono il progetto del centro commerciale Esselunga davanti allo Chalet, l'apertura al pubblico di due campi del Circolo Tennis Biella all'epoca ad uso esclusivo dei soci, il miglioramento della Piscina Rivetti. Importante anche il ruolo di presidente del Comprensorio Biellese, durante il quale coordinò la realizzazione della Provincia di Biella (Biella, Lodi, Prato, Lecco, Crotone e Rimini - D.L. 6/marzo 1992 ai tempi del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga) per la quale fu eletta la dottoressa Marsoni”.

Bielli fu anche presidente dell'IACP (Istituto autonomo case popolari): “al suo insediamento organizzò una "pulizia" richiedendo lo sfratto per quelle famiglie che, pur avendo altri immobili di proprietà, occupavano un alloggio senza averne i requisiti” dice il figlio. “Decisione antipopolare ma che ancora oggi la gente premia ed ammira. Incorruttibile, rimandava al mittente regali natalizi, qualora celassero un tentativo di rabbonimento e favoritismi. Negli anni ‘90 fu il primo escluso alla Regione Piemonte”. Chiamato a ricoprire la carica divenuta vacante, venne invitato ad un incontro a Torino dall'allora leader Craxi e dall'onorevole La Ganga. “Malgrado economicamente fosse un buon incarico - racconta Giacomo - l'incontro non finì nel migliore dei modi proprio per le richieste fuori luogo ed impositive fatte dai due leader di allora”. Franco Bielli non è mai sceso a compromessi, soprattutto nelle situazioni in cui l'etica veniva posta in secondo piano. “Da ricordare la discussione pubblica col Ministro dei Trasporti dell'epoca all'annuncio della soppressione di alcune linee ferroviarie considerate "rami secchi". A seguito di quell'incontro si riuscì ad evitare l'isolamento di Biella e la penalizzazione dei pendolari. Alle ultime elezioni a cui partecipò, i suoi voti ottenuti nel rione San Paolo condussero il PD alla vittoria per il governo della città.

"Papà era una pedina importante - racconta ancora Giacomo - necessario a fare pendere l'ago della bilancia per poter governare e fu così. Venne contattato anche dal centro destra ma non avrebbe mai voluto vedersi appioppare l'etichetta di volta gabbana e così si schierò col PD. Io cercai di convincerlo perché capii che soprattutto chi stava tirando le fila per governare la città non godeva della fiducia di papà e sapendo ciò avrebbe trovato il modo per averlo nella propria Giunta. Non mi sbagliai! I voti di papà furono necessari, le elezioni vennero vinte dal PD che poteva formare la Giunta. Dovendo avere almeno una donna tra gli assessorati, papà cedette l'assessorato probabilmente con una falsa promessa di altro incarico, che non arrivò mai. Molto deluso da quel tipo di politica riuscimmo, vista l'età, a fargli fare il nonno e a seguire un po' di più la sua famiglia, trascurata per fare spazio alla politica. E così fece".

Franco Bielli lascia la moglie Giulia Prisciandaro, i figli Patrizia con Maurizio e Giacomo con Raffaella, oltre al fratello Renzo e ai nipoti Valentina con Diego, Alessandra con Miguel e Matteo, Sofia e la piccola Mia. Il rosario sarà celebrato in Duomo lunedì 11 gennaio alle 17,30. L'ultimo saluto sarà sempre al Duomo, alle 10 di martedì 12 gennaio. Dopo la messa la sua salma proseguirà per il tempo crematorio. In attesa dei funerali è possibile fargli visita presso la Casa Funeraria Destefanis in corso San Maurizio 9A a Biella, con orari dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18.