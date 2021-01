Pecora investita a Vigliano

Investita una pecora ieri alle 18 a Vigliano. Una Fiat Idea di proprietà di una donna di 46 anni mentre procedeva per via del Cervo si è trovata di fronte all'animale. Inevitabile l'impatto nonostante la brusca frenata. Allertate le forze dell'ordine, il mammifero è risultato privo di cip identificativo.

Vista la pericolosità della sua posizione in centro strada, è stato allertato il servizio di Protezione civile Recupero Animali che l'ha preso in cura. Successivamente la pecora è stata visitata dal medico veterinario dell'Asl Biella per le cure del caso. L'auto ha riportato danni alla parte anteriore ma è risultata marciante.