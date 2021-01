Elicottero recupera donna e due cani bloccati sotto Alpe Cavanna

Rimasta bloccata dalla neve con i suoi due cani in una valletta sotto Alpe Cavanna nel territorio del comune di Donato, una donna, molto spaventata, ha chiamato i soccorsi che sono intervenuti alle 16.30 circa.

A rispondere all'emergenza Volontari del Soccorso Alpino e due squadre dei Vigili del Fuoco saliti in quota per prestare eventuale appoggio all'elicottero intervenuto e che ha preso in carico la donna e i cani, tutti incolumi.

Intervento concluso per il meglio senza conseguenze se non il grande spavento per la circostanza.