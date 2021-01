Danneggiamento di un cancello, identificato l'automobilista

Intervento dei Carabinieri a Ponzone (Valdilana) per un possibile danneggiamento. Un cittadino allerta i militari perchè trova un'auto ferma, poco più avanti la sua abitazione e pensa possa essere la stessa che ha colpito il cancello della casa.

In effetti, rintracciata, l'auto, una Fiat Grande Punto, risulta visibilmente danneggiata. A seguito di accertamenti il veicolo risulta intestato a una 71enne residente in Valdilana ma probabilmente data in uso al figlio. A questo punto, interpellato, l'uomo ammette che nella notte era andato a sbattere contro il cancello. Le due parti in causa si sarebbero poi accordate per la denuncia all'assicurazione e il relativo risarcimento.