La neve continua a dare il suo spettacolo sulle nostre montagne, nonostante le precipitazioni siano cessate. Uno spettacolo che non è possibile non immortalare: come ha fatto il nostro lettore durante un'escursione dei giorni scorsi alla Bocchetta di Margosio, sul tragitto che porta al Santuario di San Bernardo. Ecco le bellissime immagini da lui scattate.