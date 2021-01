Brianco, Acqua & Sole: "Alla comunità di Salussola le spese legali recuperate"

Destinare ad un fondo per la comunità di Salussola e circondario quanto l'azienda potrà recuperare come risarcimento delle spese legali: è questa l'intenzione di "Acqua & Sole", l'impresa pavese proponente la discarica di cemento amianto in località Brianco, sita nel comune biellese, alla luce degli ultimi sviluppi legali collegati all'iter di approvazione dell'intervento. Proprio a seguito della decisione dei giudici amministrativi del Consiglio di Stato, che non hanno accolto l'appello presentato dai Comuni di Santhià, Verrone e Cerrione - sostenuto anche da un gruppo di cittadini -, sottolineando pertanto la correttezza del lavoro svolto dall'azienda e dei passi procedimentali effettuati, "Acqua & Sole" ha scelto di mettere a disposizione delle realtà locali di volontariato a servizio del territorio le risorse che i ricorrenti devono riconoscere all'impresa, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato.

Qualora l’attività venisse autorizzata e tali fondi fossero invece destinati ad agevolare la bonifica dei manufatti in cemento amianto presenti sul territorio , l’azienda si dichiara disponibile ad integrarli in egual misura promuovendo così ulteriormente il processo di bonifica. “I manufatti in amianto, ampiamente diffusi sul territorio ed ormai in stato di degrado, sono un problema reale per la salute dei cittadini. Forse, piuttosto che avversare in modo non costruttivo un’iniziativa che pone le basi per accelerare la bonifica, sarebbe più utile alla collettività che i Comuni potenziassero gli stanziamenti di risorse a supporto delle operazioni di rimozione, specialmente in luoghi dedicati ad attività educative e ricreative quali oratori, centri sportivi e simili.”

