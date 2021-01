Il 15 gennaio, dalle 18 alle 19, la scuola d'infanzia di Borriana si aprirà per il consueto Open Day in via D. Nelson, 18.

La locandina recita così: "Perchè siamo un'isola felice nella natura, dove creatività e gioco non mancano". Le visite saranno in presenza nel rispetto delle norme anticovid.