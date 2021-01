Funivia di Oropa, Vaglio: "Sono basito, l'accatastamento è un obbligo di legge"

Preg.mo Direttore

Ancora una volta mi permetto di chiederLe spazio per trattare un argomento che mi sta particolarmente a cuore, la FUNIVIA DI OROPA, parte integrante di una località che, fin dai primi anni 70 mi ha visto membro della pattuglia del Soccorso Alpino, anni nei quali fare soccorso nella Conca di Oropa significava operare in un ambiente morfologicamente particolare nel quale, allora, gli unici mezzi per il trasporto a valle dei feriti erano i toboga o la FUNIVIA.

Peraltro già nel luglio 2019 avevo scritto riguardo la CONCA DI OROPA sul disposto della LR 2/2009 che prevedeva che ogni comune dovesse predisporre una propria deliberazione e variazione delle aree sciabili e di sviluppo montano entro il 31 dicembre 2018 atto che, qualora non fosse stato fatto, avrebbe impedito al Comune di Biella qualsiasi variante del PRGC, istituto propedeutico allo sviluppo socio/economico della Città.

Ora mi vedo costretto a ritornare sull’argomento CONCA DI OROPA per parlare di un simbolo del Biellese, la nostra amata FUNIVIA, la cui vita legale è giunta al termine e per il cui rifacimento l’Amministrazione Comunale di Biella ha ottenuto un finanziamento dalla Regione di ben 2 milioni di Euro, finanziamento che rischia di saltare in quanto il Comune, soltanto ora, si è accorto che gli immobili della Funivia non sono mai stati accatastati da parte dei proprietari, l’Amministrazione del Santuario di Oropa, e quindi non “esistono” a termini di legge.

Francamente sono basito, e forse non sono l’unico, che un impianto di risalita che ospita annualmente migliaia di turisti non sia mai stato accatastato. Mi auguro che gli attigui immobili, a valle ed a monte, nei quali ci sono 2 alloggi che già 50 anni fa erano “locati” a privati e 2 pubblici esercizi, anch’essi locati a terzi, non si trovino nella stessa condizione. Ricordo al proposito che l’accatastamento è un obbligo di legge, obbligo che ogni comune cittadino è chiamato ad assolvere. Sarebbe interessante verificare se le varie Amministrazioni che nel tempo si sono succedute al Santuario di Oropa abbiano accatastato gli altri immobili della Conca, alcuni dei quali nel frattempo sono già stati demoliti.

Recentemente la stampa locale si è occupata della quantomeno imbarazzante questione ed il Sindaco Corradino si sta impegnando per risolvere il problema e mi risulta che, con la proprietà, si sia già adoperato in tal senso.

Ho letto e condivido le recenti dichiarazioni di Corradino che lamenta l’eccessivo immobilismo del passato.

Sono proprio queste dichiarazioni che mi hanno indotto a iniziare il presente scritto ricordando la questione della predisposizione del piano di individuazione delle aree sciabili e dello sviluppo della Conca di Oropa, un atto che l’Amministrazione Cavicchioli mi auguravo avesse predisposto evitando ritardi che si stanno ripercuotendo sullo sviluppo della città , ma che evidentemente non era stato adottato dall’allora Amministrazione, il cui iter è iniziato solo con la delibera n. 31 del Consiglio Comunale del 26 maggio 2020 “ Proposta di individuazione aree sciabili e dello sviluppo montano del territorio comunale. Avvio procedimento di variante al PRGC”

Mi permetto di ricordare al sindaco Corradino che durante quel Consiglio Comunale ha “permesso” che un membro della minoranza, ex Assessore della precedente Giunta, intervenisse minimizzando la delibera con una dichiarazione che ha liquidato la questione, con un semplice “trattasi soltanto di un obbligo di legge”

Egr. Sindaco Corradino se da un lato condivido le lagnanze che ora lamenta circa il mancato accatastamento, non sono assolutamente d’accordo, che Lei o chi per Lei, durante la discussione del punto 31 del CC del 26 maggio 2020 abbiate concesso alla minoranza di fare le dichiarazioni di voto che ho menzionato senza controbattere, lasciando passare sotto traccia un delibera di basilare importanza, che in Piemonte tutti i comuni montani avevano assunto entro il prescritto termine del 31 dicembre 2018.

Grazie per l’attenzione

EMILIO VAGLIO