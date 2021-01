Nucleare, Allasia: "Grave non aver consultato istituzioni regionali ed enti locali"

"L’ idea che l’area del carmagnolese possa diventare un sito nazionale di stoccaggio dei rifiuti radioattivi non può che destare grande preoccupazione. E’ inaccettabile che su temi così importanti come quello delle scorie radioattive non ci sia stato nessun tipo di confronto con gli organi regionali e locali". Lo afferma il presidente del consiglio regionale Stefano Allasia.

"Mi attiverò - prosegue - affinché si faccia chiarezza e vengano messi in atto tutti quegli strumenti per la salvaguardia della salute dei cittadini e tutela dei nostri territori. La Sogin mi ha garantito che sia le istituzioni regionali che i sindaci delle aree interessate, verranno consultati e coinvolti prima di assumere qualsiasi decisione".