Dal Nord Ovest - Contromano per 40 km sulla Torino-Milano, con tasso alcolico 6 volte oltre i limiti

Ha percorso per 40 km in contromano la Torino-Milano, finché la polizia stradale non l'ha fermata nei pressi della stazione di servizio Villarboit Sud. Sottoposta all'alcoltest, un'automobilista di 44 anni, residente a Novara, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e guida contromano in autostrada, con sanzioni fino a 8200 euro, revoca della patente e fermo amministrativo per tre mesi.