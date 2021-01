Cocaina e hashish pronti allo spaccio, coppia fermata e arrestata dai Carabinieri di Cossato

Un grammo di hashish e oltre un etto di cocaina. Questo il risultato della perquisizione avvenuta nella tarda serata di giovedì 7 gennaio, durante un servizio di prevenzione effettuato nei pressi di Mottalciata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Cossato.

Tutto è partito da un normale controllo: i carabinieri hanno fermato un’auto di grossa cilindrata con a bordo una coppia di persone note alle forze dell'ordine. I due, C.M. e B.E., nervosi e insofferenti all’inatteso controllo, hanno insospettito i militari che hanno quindi proceduto ad un’attenta perquisizione del veicolo.

In auto era nascosto un grammo di hashish mentre addosso tenevano un involucro di cellophane contenente la cocaina. Per i due soggetti, immediatamente arrestati, l’Autorità giudiziaria biellese ha disposto la comparizione davanti al Giudice, che nella serata di venerdì ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa del rito per direttissima.