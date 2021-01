Candelo, rinvenuta senza vita nella sua abitazione

È stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione Pasqualina Donato, 70enne di Candelo. A scoprirlo sono stati gli operatori sanitari del 118 nella giornata di ieri, 8 gennaio. Il medico legale, successivamente intervenuto sul posto insieme alle forze dell'ordine, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. Pasqualina lascia i figli Adamo e Rosetta con le rispettive famiglie, oltre ai fratelli Adamo, Gennaro, Luigi ed Eva. La santa benedizione della salma si svolgerà alle 14,30 di lunedì 11 gennaio, nella cappella del cimitero del paese.