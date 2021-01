Asl Biella - Pazienti di serie A e B: "Rifiutata la visita urgente perchè col Covid i medici sono indisponibili"

Una lettera di un nostro lettore che fa riflettere. "Voglio segnalare che il 5 gennaio 2020 mi è stata rifiutata la prenotazione di una visita, con priorità entro 10 giorni dunque urgente, presso il reparto di Endocrinologia/Diabetologia dell'Ospedale di Biella/Ponderano. La motivazione è che: causa Covid-19 non ci sono medici disponibili. Sono stato invitato a recarmi in provincia di Cuneo o Torino per effettuare la visita.

Come è possibile, mi chiedo, che presso l'Ospedale di Biella non sia possibile effettuare una visita urgente con priorità a 10 giorni presso un reparto importante e che interessa molti pazienti biellesi, quale quello di Endocrinologia/Diabetologia? Si tratta forse di un problema di mancanza di organizzazione interna oppure si sta cercando di chiudere e trasferire fuori provincia anche questo reparto?

Con la scusa del Covid-19 sembra ormai possibile non fornire più nemmeno i servizi sanitari urgenti ed essenziali. Ritengo invece che se l'Ospedale di Biella, come avviene per tutte le Pubbliche Amministrazioni, continua a ricevere i finanziamenti pubblici, come appunto avviene, esso deve fornire i servizi urgenti e anche quelli ordinari seppure con modalità differenti ed un po' di ritardo. Ma non rifiutarsi di fornire gli stessi.

Sicuramente non è accettabile che un cittadino biellese venga invitato a recarsi a Cuneo per effettuare una visita ordinaria come quella di Endocrinologia. Neppure in questo periodo. Altrimenti a cosa serve avere un Ospedale a Biella se quando ce ne bisogno esso non fornisce neppure i servizi di base? Aggiungo anche che i miei dati e la mancata visita non sono stati registrati presso il reparto.

Quindi non esiste traccia amministrativa del fatto che un paziente con visita urgente è stato respinto. Ovviamente questa mancata registrazione comporta che gli indicatori di servizio dell'Ospedale di Biella appariranno migliori (ma non veritieri)di quanto sono in realtà. Anche su questa politica di non tracciamento delle visite/servizi rifiutati occorrerebbe fare una seria riflessione".