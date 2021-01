Fra Pogni del Walhalla tra i candidati per il miglior barman d'Italia: “Il sogno continua...”

Si è concluso il primo atto del sondaggio nazionale di Italia a Tavola che decreterà il personaggio dell'anno nel campo dell'enogastronomia e dell'accoglienza. Nella categoria Barman è ancora in gara Francesco Pogni, titolare del Walhalla Cocktail Bar. Il risultato della prima sessione è stato strabiliante: su 36 partecipanti, il barman biellese si è posizionato all'ottavo posto con 3358 voti a favore che gli ha consentito di accedere al secondo turno, dove passeranno in sei.

“È stata una grande soddisfazione ma il sogno ricomincia – confida Pogni – Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto così da permettermi di superare le prime selezioni. Ora ci sono tre settimane per rivotare e lasciare la propria preferenza così da arrivare tra i primi 6 professionisti che si sfideranno per il podio nazionale. Comunque vada sono già felice per lo splendido risultato, anche perché affronto barman di fama nazionale. Sono maestri del settore ma ci proverò fino alla fine. Questo il link per lasciare il proprio voto https://www.italiaatavola.net/premio-iat-2020/“.