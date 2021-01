Benna, al Belletti Bona le ghirlande dei bambini di quinta elementare

In questi primi giorni dell'anno, il Comune di Benna sta distribuendo ai cittadini il calendario 2021. "Abbiamo passato un anno tra i più difficili, - dichiara il sindaco Cristina Sitzia - ora nuove sfide, nuove scoperte, nuovi orizzonti ci attendono. Affronteremo questo nuovo anno con grinta, determinazione ed occhi carichi di speranza e meraviglia".

In questi stessi giorni sono arrivati, tramite un video pubblicato sulla pagina Facebook del comune, i ringraziamenti da parte di ospiti ed operatori della Residenza Sanitaria Assistenziale Belletti Bona di Biella che, in occasione delle festività, hanno ricevuto ghirlande ed addobbi natalizi preparati dai bambini di quinta della scuola primaria di Benna.

In tema di scuola, con le iscrizioni al prossimo anno scolastico aperte fino al 25 gennaio, sabato 9 gennaio si svolgeranno on line, sulla piattaforma Meet, gli incontri con le scuole del paese. Per informazioni è possibile consultare il sito internet dell'Istituto Cesare Pavese di Candelo-Sandigliano nella sezione Iscrizioni.

Questo il calendario. Dopo l'appuntamento di ieri sera con la presentazione dell'istituto con il dirigente scolastico e le amministrazioni comunali, oggi i tre incontri con i docenti: alle 14.30 con i docenti dell'infanzia; alle 16.30 con quelli della primaria; alle 18.30 con quelli della secondaria di primo grado.