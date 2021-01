Anche a Dorzano i buoni spesa alimentari anticovid

Sul sito internet del Comune di Dorzano, alla sezione albo pretorio dei servizi on line, è pubblicato l'avviso rivolto ai residenti in paese che, per effetto del covid-19, si trovano in stato di bisogno economico, allo scopo di presentare richiesta dei buoni spesa di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Questo avviso indica i cittadini aventi diritto, i criteri di concessione, l'entità e le modalità di erogazione e fruizione dei buoni spesa, i criteri di controllo da parte dell'Amministrazione, ed il modello di domanda.

Le richieste di buoni spesa possono essere consegnate all'ufficio protocollo comunale previo appuntamento telefonico; oppure inviate alla mail dorzano@ptb.provincia.biella.it insieme a scansione del documento di identità del richiedente; oppure potranno essere ritirate a domicilio da personale incaricato dal comune e munito di apposito tesserino di riconoscimento .

Sull'albo pretorio on line è inoltre pubblicato, insieme al relativo modulo di richiesta, l'avviso finalizzato ad individuare gli esercizi commerciali di Dorzano, dove i cittadini potranno spendere i buoni spesa. I titolari dei negozi interessati possono presentare istanza mezzo posta elettronica certificata ( dorzano@pec.ptbiellese.it ); mail (dorzano@ptb.provincia.biella.it); oppure in municipio previo appuntamento telefonico allo 016196212.