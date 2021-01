"Un piccolo aiuto per la comunità Biellese". Donazione del Pd Biella all'Emporio solidale

Il 2020 è stato un anno difficile, complicato sotto molti punti di vista. Il COVID non solo ha messo a rischio la salute delle persone, ma a causa del lockdown sono aumentati i problemi di carattere economico e sociale. Il Partito Democratico di Biella, grazie all'intervento dell'ex Tesoriere Ugo Mosca e all'impegno della Segretaria Rita de Lima e della Responsabile Diritti Greta Cogotti, ha deciso di donare, lunedì 4 gennaio, alle ore 15,30, beni di prima necessità che verranno distribuiti all'Emporio solidale di Biella, via orfanotrofio 18, alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Proprio in questo momento difficile è tempo di dare spazio alla solidarietà, all'altruismo, all'unione, perchè, solo aiutandoci potremo farcela ed uscirne migliori, come sostenuto anche dal Segretario nazionale del Partito Democratico Nicola Zingaretti che ha lanciato l'iniziativa "solidarietà in circolo". Un piccolo gesto che speriamo possa spronare altri cittadini a fare lo stesso, in base alle proprie disponibilità. Ci auguriamo che questo nuovo anno appena iniziato possa restituirci un po' di quella serenità che lo scorso anno abbiamo perduto.