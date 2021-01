Pella: "Recovery Plan Forza Italia: efficace strategia di rilancio per l'Italia"

“Come già anticipato negli ultimi giorni dal presidente Silvio Berlusconi attraverso i suoi interventi sulle principali testate nazionali, i tre punti cardine, precondizione per un efficace utilizzo dei fondi del Recovery Plan per l'Italia, sono la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma della PA e della burocrazia. Durante la conferenza stampa di Forza Italia, sono stati ulteriormente illustrati insieme a tutti i contenuti elaborati dal Piano per il rilancio e lo sviluppo del nostro Paese”.

Queste le parole del deputato Roberto Pella in una nota stampa inviata ai giornali. “Si tratta di un lavoro puntuale, serio e lungimirante per un'occasione irripetibile, per la quale Forza Italia assume massimo senso di responsabilità, impegno e serietà, a livello europeo e nazionale, nel discuterne i contenuti, in Parlamento così come attraverso frequenti momenti di confronto quali quello tenutosi con i sindaci chiamati a essere protagonisti della pianificazione e dell'amministrazione delle città del futuro proprio attraverso queste risorse – sottolinea Pella - Un'attenzione particolare dovrà anche essere dedicata all'accelerazione del processo di digitalizzazione e innovazione, di semplificazione dei regimi autorizzativi e delle procedure, come già l'Europa ha ammonito, avendo come fulcro le giovani generazioni, prime beneficiarie delle riforme e del nuovo volto da imprimere al Paese, e non mere destinatarie dei debiti che dovranno sobbarcarsi”.

“La credibilità del Piano presentato da Forza Italia – conclude - é altresì testimoniata dalla volontà di innestare una sorta di due diligence dell'utilizzo dei fondi: un monitoraggio costante degli stati di avanzamento, in termini di spesa e di obiettivi raggiunti, affinché gli stanziamenti diventino effettivamente opere, infrastrutture, riforme, impresa, lavoro. In una parola, crescita, e non bonus”.