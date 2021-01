Discarica abusiva a Cerrione, Pd: "Iniziato il processo, speriamo che il comune abbia risorse per bonifica"

"Il Partito Democratico Biellese apprende con favore la notizia dell'avvio, presso il Tribunale di Torino, del processo penale volto all'accertamento delle responsabilità riguardanti il traffico illecito di rifiuti che ha interessato anche il Comune di Cerrione, ove nell'agosto del 2018 è stata scoperta l'esistenza di una vera e propria discarica abusiva di rifiuti speciali.

E' importante che tutte le istituzioni pubbliche uniscano le proprie forze nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, punendo deplorevoli condotte umane dannose per l'ambiente in cui viviamo e conseguentemente per la salute pubblica.

Certamente positiva è anche la recentissima istituzione da parte del Ministro dell'Ambiente di un fondo nazionale di 105 milioni di euro da destinarsi alla bonifica delle aree inquinate, nei casi in cui i responsabili del danno ambientale non siano individuabili o non provvedano alla bonifica. Il PD Biellese auspica che il Comune di Cerrione, dopo due lunghi anni, possa finalmente, accedendo a tale fondo nazionale, disporre delle risorse economiche necessarie alla bonifica della discarica abusiva di via Monte Mucrone". Questa il comunicato stampa diramato da Michele Lerro responsabile Ambiente Segreteria Provinciale PD Biellese.