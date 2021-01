Terre di Telerie in scena a Mongrando

L’associazione Nuova Alba per la Promozione e la Tutela del territorio Biellese, con il patrocinio del comune di Mongrando, comunica la riapertura del mercatino storico tradizionale dell’usato “Terre di Telerie” di Mongrando che si svolgerà domenica 10 gennaio e successivamente ogni seconda domenica del mese, dalle 9 alle 17.

Il mercatino si terrà presso il comune di Mongrando nella piazza antistante il Municipio. Il mercatino si svolgerà nel pieno rispetto delle misure stabilite dalla Regione Piemonte sulla normativa anti Covid prevedendo ingressi, uscite, distanziamento dei banchi espositivi, ampia aria di passeggio, obbligo della mascherina durante il periodo di zona gialla; in eventuale ingresso in zona arancione, il piano di sicurezza appositamente predisposto, prevede il contingentamento degli ingressi sull’aria mercatale con la misurazione della temperatura corporea; in caso di zona rossa, il mercatino verrà automaticamente sospeso.