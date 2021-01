Soccorso per un'anziana che accusa un malore in casa FOTO

Attimi di paura per una richiesta di soccorso persona alla centrale operativa, avvenuta intorno alle 10,30 di questa mattina. A Tollegno, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Squadra volante e un'ambulanza del 118.

Si è trattato di un'anziana che ha accusato un malore, cadendo sul pavimento. I pompieri, per entrare nell'alloggio, hanno preso tutte le precauzioni del caso per l'emergenza Covid 19. L'anziana è stata poi consegnata ai sanitari per le prime cure del caso e il trasporto al nosocomio.