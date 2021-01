Ennesimo incidente all'incrocio tra via Galimberti e via Don Sturzo

Nessun ferito nell'incidente successo alle 12,45 di oggi, all'incrocio tra via Galimberti e via don Sturzo. Lo scontro è avvenuto tra un motorino con in sella un ragazzo e una Fiat Multipla con al volante un uomo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i proprietari hanno proceduto alla compilazione della constatazione amichevole per le assicurazioni. Non è purtroppo la prima volta che in quell'incrocio succede un incidente o un investimento. L'ultimo era avvenuto a maggio 2020 quando due auto si erano scontrate. Anche in quell'occasione i conducenti erano rimasti illesi.