A causa delle restrizioni per il contenimento del covid-19, l'estrazione della tradizionale lotteria di San Martino, organizzata dalle Associazioni di Sala Biellese in collaborazione con il Comune, e prevista per fine 2020, è stata rimandata a sabato 9 gennaio. I premi saranno ritirabili fino al 31 gennaio.

Per info: sanmartinosala@libero.it .