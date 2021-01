Il "Sì" di sorella Juliana, dal Kenya al Monastero Carmelitano di Chiavazza

È fissata per domani, 9 gennaio, la data della professione religiosa di Juliana Kamene Muia. Juliana esprimerà a Dio, nella comunità ecclesiale riunita, il suo desiderio di vivere l’impegno battesimale nel solco del carisma carmelitano, nella chiamata ricevuta da Dio ad essere missionaria nel mondo, attraverso la stabilità della vita carmelitana contemplativa.

“L’amore “spezzato” - scrivono le sorelle del Monastero - è un amore che si moltiplica e permette di connetterci gli uni gli altri in una rete vitale: il Sì di Juliana pronunciato nella valle biellese è un amore che raggiungerà i confini del mondo. Dopo la pausa forzata dovuta alle norme anticovid, ricaricati però dal Natale che ci ha portato la gioia della Vita e della Speranza, vivendo ancora nel periodo natalizio e celebrando il Battesimo del Signore, vivremo questo bel momento di festa fraterna carmelitana”.

Juliana proviene dal Kenya e dopo un tempo d’inserimento nella comunità chiavazzese, ha deciso di accogliere la vocazione attraverso l’inserimento nella Famiglia del Carmelo. “Leggiamo questa sua storia vocazionale come un segno dei tempi, un accogliere la novità dello Spirito. Juliana arriva da una terra tradizionalmente considerata di missione, per lavorare con noi in questa nuova terra di missione che è l’Europa. La Chiesa vissuta come famiglia ha questo di bello: lo scambio di doni che la fantasia di Dio prepara nel tempo”. La cerimonia si svolgerà nella cattedrale di Santo Stefano a Biella, alle 15,30 di domani 9 gennaio. Saranno ovviamente assicurate le condizioni di sicurezza negli spazi adeguati.