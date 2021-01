Borriana, il Comune distribuisce i calendari 2021

Martedì e sabato i rifiuti organici, il mercoledì la carta e la plastica a settimane alterne, il venerdì l'indifferenziato.

Questo il programma della raccolta differenziata 2021 a Borriana, che è contenuto nei calendari che il Comune sta distribuendo in questi giorni alle famiglie del paese. Quanto ai rifiuti speciali, in piazza Mazzini si trova un contenitore speciale per pile, farmaci, cartucce stampanti.

"Questo calendario - dice il sindaco Francesca Guerriero - è un piccolo gesto per continuare a migliorare i nostri servizi senza costi aggiuntivi per le famiglie. Nel 2020 a Borriana siamo stati molto virtuosi raggiungendo il 70% circa di raccolta differenziata, percentuale che non hanno ottenuto molti comuni del Biellese".