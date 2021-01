Vitaldent mette al centro la salute di pazienti, medici, dipendenti e fornitori

Vitaldent è un network di ambulatori odontoiatrici, che vanta 15 anni di attività in Italia con 80 centri presenti sul territorio nazionale, aperti dal lunedì al sabato, 12 mesi all’anno. L’Azienda mette a disposizione un team di professionisti dedicati alle diverse specialità dei trattamenti più richiesti (ortodonzia, implantologia, protesi dentale) ed è attenta alle tematiche più sensibili come la prevenzione, con controlli semestrali che aiutano a verificare lo stato di salute del cavo orale.

Vitaldent - che già durante l’emergenza sanitaria aveva garantito ai propri pazienti le cure indifferibili - ha ripreso le proprie attività, preoccupandosi di prestare particolare attenzione alla sicurezza e alla salute dei suoi pazienti, medici, dipendenti e fornitori, adottando una serie di misure di sicurezza ulteriori in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida ministeriali in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.





In particolare, i Protocolli applicati, così come previsto per l’attività odontoiatrica, prevedono un monitoraggio in tutte le fasi di contatto con il paziente, ad esempio, attraverso:

- Il triage telefonico, prima dell’appuntamento;

- L’accoglienza del paziente, la verifica della temperatura corporea con termoscanner, il rispetto dell’uso dei dispositivi obbligatori (mascherina) ed un adeguato processo di lavaggio delle mani;

- La sanificazione degli ambienti;

- La gestione rigorosa degli spazi dedicati all’attesa e l’ingresso contingentato in ambulatorio, garantendo sempre il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

- La vestizione e svestizione del personale di Vitaldent seguendo rigorosamente le indicazioni di settore.

Consapevole dell’importanza della salute dentale e della situazione economica complessa dovuta all’interruzione della maggior parte delle attività nella fase critica dell’emergenza sanitaria, Vitaldent ha scelto di essere ancora più vicina ai propri pazienti, continuando a rendere flessibili le modalità di pagamento delle cure.

