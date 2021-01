Un'area verde a Ronco Biellese in memoria delle vittime Covid, ecco la proposta del consigliere Fregonese

Un'area verde in memoria delle vittime del Covid-19. Questa la proposta del consigliere comunale di Ronco Biellese all'indirizzo dell'amministrazione guidata dal sindaco Carla Moglia.

“La pandemia che stiamo vivendo ha segnato una tragedia indelebile nelle pagine della storia italiana e mondiale. Solo in Italia più di 75.000 persone sono scomparse, nella maggior parte dei casi persone appartenenti alla fascia più anziana della popolazione, depositaria di un portante patrimonio di valori storici e culturali – scrive Fregonese sui social - Il mio paesino, Ronco Biellese, non è stato esente da tutto questo e nell’ultimo anno sono stati tanti gli amici, conoscenti, vicini di casa portati via dal Covid-19. Persone alle quali, purtroppo, non è stato possibile nemmeno dire un ultimo addio per via delle restrizioni disposte dal Governo. È per questo motivo che ho presentato una mozione per impegnare l'amministrazione a individuare un’apposita area in ricordo di tutti loro, piantando un albero per ogni ronchese scomparso. Un gesto semplice, grazie al quale la comunità e le generazioni future potranno ricordare il dolore causato dall’epidemia, stringendosi tutti insieme intorno ai famigliari delle persone coinvolte. Ma anche un gesto simbolico, di rinascita e di una nuova consapevolezza verso l’ambiente e la biodiversità, che sarà sempre più necessaria per scongiurare il ripetersi di eventi come questo. Il mio auspicio è che la proposta possa essere accolta in Consiglio Comunale con la più ampia partecipazione possibile”.