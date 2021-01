A Pollone il 2021 inizia con tassa rifiuti ed IMU invariate

Nessun aumento dell'Imposta Municipale Unica e della tassa rifiuti per il 2021.

Questa la bella notizia per i cittadini di Pollone che emerge dall'ultimo consiglio comunale dello scorso 17 dicembre. Approvato dal consiglio il bilancio di previsione 2021- 2023 con situazione, anche qui, invariata. "Abbiamo riportato nel 2021 - spiega il sindaco Sandro Bonino - il bilancio 2021 e, in questi giorni, con il rientro del segretario comunale e con la prima giunta, inizieremo a lavorare sugli aggiustamenti di bilancio per vedere le poste da inserire, modificare e togliere in vista del prossimo consiglio comunale di febbraio. Una situazione legata all'emergenza Covid che non permette, al momento, di decidere programmi e progetti da sviluppare nell'arco del 2021".

Nessun cambiamento rispetto al 2020 dall'approvazione del Documento Unico Programmazione per il triennio 2021-2023; dalla ricognizione delle partecipazioni pubbliche, e degli immobili da destinare a residenza, attività produttive o terziarie; e per il gettone di presenza dei consiglieri comunali. "I consiglieri percepiscono un gettone di 10 euro lordi. - precisa il primo cittadino - Io ero propenso all'aumento ma i consiglieri non hanno accettato".

Infine, in tema d costi e fonti di finanziamento per il 2021 dei servizi a domanda individuale, il consiglio ha prorogato fino al prossimo 30 giugno la convenzione con l'asilo infantile “Emma Frassati", operazione finalizzata alla concessione di contributi regionali. "Vale lo stesso discorso fatto per il bilancio - afferma il sindaco - Abbiamo rinnovato l'accordo con l'asilo in modo che, in questi 6 mesi, potremo decidere come intervenire in materia".