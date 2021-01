La Marmora, Nicole Orlando alla ribalta su Rai 2 a "Tutto il bello che c'è"

Nicole Orlando torna sotto i riflettori di Rai2, il 14 gennaio, all'interno della rubrica "Tutto il bello che c'è". Le pseudo feste del periodo natalizio sono terminate e da oggi si riprende l’attività nel vero senso della parola. Anche lo Sport riprende solamente per gli atleti agonisti in preparazione alle competizioni nazionali ed internazionali di gennaio e tra questi non potevano mancare i ginnasti e ginnaste della Società Ginnastica La Marmora-Bon Prix.

Riprendono la loro preparazione al Palaginnastica La Marmora per le gare in programma ed anche Nicole Orlando con gli altri atleti lamarmorini della sezione “Team Ability” non saranno da meno. Intanto Nicole torna alla ribalta perché ci delizierà, il giorno 14 gennaio su RAI2, all’interno della rubrica “Tutto il bello che c’è”, alle ore 13,30. La sua presenza è stata registrata in precedenza sia nella sua abitazione sia nella Scuola elementare Collodi con gli alunni della 5° che nei luoghi della sua attività sportiva, lo stadio Lamarmora ed il Palaginnastica La Marmora.

Questo nuovo invito della RAI era giunto in quanto in un sussidiario delle Scuole Elementari è stata inserita una pagina del libro “Vietato dire non ce la faccio” scritto da Nicole Orlando con l’aiuto della giornalista Alessia Cruciani. Era un’ulteriore prova del valore non solo sportivo di questa giovane amata da tutta Italia. Invitiamo quindi tutti a seguire questa trasmissione perché ancora una volta la La Marmora attraverso la sua portavoce dal valore indiscusso porterà in alto il nome di Biella.