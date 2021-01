Preoccupazione in casa del Partito Democratico per approvare il ritorno a Tari di Biella e Cossato

Il Partito Democratico Biellese e i Gruppi Consiliari del Partito Democratico di Biella e Cossato fanno proprie le preoccupazioni espresse dal dott. Luca Rossetto, presidente di SEAB S.p.A., riportate nell’intervista rilasciata in questi giorni, in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale di Cossato che non ha approvato il piano finanziario per il 2020, nonché all’indisponibilità dei Sindaci Moggio e Corradino di approvare il ritorno a TARI a Cossato e Biella, pur nel rispetto del principio per cui “chi più inquina più paga”.

Intendiamo ricordare che la proposta rivolta ai soci di SEAB di nominare un consiglio di amministrazione tecnico presieduto da Luca Rossetto è stata concordemente formulata da tutte le segreterie delle forze politiche rappresentate in provincia, con la presenza anche di Corradino e Moggio, e che la necessità del ricorso al concordato preventivo per evitare il fallimento fu delineata sin da allora.

I distinguo e i tentativi di Biella e Cossato, i due più grandi Comuni del Biellese, di defilarsi dal percorso concordemente intrapreso destano preoccupazioni forti per le sorti della Società, ormai avviata sulla strada del risanamento che rischia di essere compromesso dalle resistenze dei due Comuni a seguire il percorso indicato da un consiglio di amministrazione composto di tecnici esperti.

E’ tempo per le forze politiche e le amministrazioni comunali di farsi carico, ciascuno per il proprio ruolo, del fondamentale contributo al salvataggio di SEAB, consentendo di mantenere i livelli occupazionali e di servizio, nonché la proprietà interamente pubblica di una risorsa importante per il Biellese, in grado di distribuire ai Comuni soci, una volta ultimato il risanamento, utili importanti da investire sul territorio.

Per tale motivo invitiamo fermamente tutti i Comuni della Provincia di Biella a sostenere gli sforzi del consiglio di amministrazione di SEAB per raggiungere il salvataggio della società nell’interesse comune di tutti i cittadini della Provincia.

A comunicarlo, Rita de Lima - segretaria provinciale del Partito Democratico Valeria Varnero - capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Biella, Alessandro Cavallotti - capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Cossato.