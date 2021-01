Bitcon sfiora il valore di 30.000 dollari, l'incredibile aumento del valore di Bitcoin degli ultimi 2 mesi

Si tratta di una criptovaluta introdotta nel 2009. Ha conosciuto una crescita esponenziale che gli ha permesso di essere fra le maggiori valute digitali al mondo. Questa moneta digitale fra dicembre 2020 ed inizio gennaio 2021, ha visto aumentare il proprio valore fino a superare la soglia di 30.000 dollari e, sempre nella stessa giornata del 02 gennaio 2021, quota 31.000 anche se per poco.



Come detto il Bitcoin è una moneta digitale relativamente giovane che si basa sulla tecnologia Blockchain. Questa valuta non viene stampata da banche centrali ma viene conservata nei server crittografati, che ne permettono l’uso per effettuare transazioni (come gli euro che si usano tutti i giorni per comprare qualcosa che piace), creare nuova valuta e distribuirla a chi la compra. Potete comprare Bitcoin su eToro ad esempio e successivamente viene conservata all’interno dei portafogli digitali. Un’altra tecnologia sui cui si basa il Bitcoin è la tecnologia peer to peer, la quale permette di conservare alcune parti di file su diversi computer connessi ad internet; con questo sistema, quando si immetterà nuova moneta sul mercato non si verrà a creare inflazione e quindi non si intaccherà il valore.



Cosa è successo fra novembre 2020 e gennaio 2021



Il 30 novembre 2020 la moneta digitale si attestava intorno ai 19.786 dollari, ha iniziato la sua crescita lenta e costante per tutto il mese di dicembre, che gli ha permesso di superare quota 20.000 dollari e poi il 2 gennaio 2021 di infrangere un record: il muro psicologico dei 30.000 dollari (notizia incredibile non credi?), fino a raggiungere poco dopo quota 31.000 dollari, per poi subire una leggera contrazione che l’ha riportata a quota 30.800.



Attualmente non possiamo rispondere a questa domanda in modo certo, visto che si tratta di una moneta estremamente volatile, basata essenzialmente su domanda ed offerta non avendo degli enti alle spalle. Possiamo fare delle supposizioni in base a quello che abbiamo visto dalla sua nascita ad oggi ed in base a come si sta evolvendo il mercato, ciò porta a credere che sia prevedibile una nuova crescita nel medio-lungo periodo.



Vantaggi del possedere dei Bitcoin nel proprio portafoglio digitale



Sicuramente un vantaggio che fa gola ai più, è la possibilità di incrementare la cifra investita come accaduto negli ultimi mesi, guadagnando dagli investimenti iniziali fatti per acquistarli oppure la possibilità di non utilizzare più contanti per effettuare delle normali transazioni e quindi utilizzare solo valuta digitale.



Bitcoin come riserva aurea digitale



Senza dubbio va detto che esiste la possibilità futura che il Bitcoin possa divenire una sorta di riserva aurea digitale, anche se in un certo senso lo è già, visto il valore attuale di ogni singolo Bitcoin che vedi aggiornato su https://www.bitcoingo.it. Attualmente alla luce di ciò che è recentemente accaduto, non possiamo dirlo con certezza anche se i presupposti ci sono. Solo il tempo potrà dare una risposta a questa domanda posta.