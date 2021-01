Spaventoso incidente a Vigliano, esce dalla super e finisce ribaltato vicino al cimitero FOTO

Non sono ancora chiare le cause dello spaventoso incidente avvenuto poco dopo le 19 di oggi, 7 gennaio, a Vigliano. Il conducente, che viaggiava sulla superstrada in direzione di Biella, ha perso il controllo della sua auto uscendo di strada e finendo ribaltato nella via sottostante, vicino all'ingresso del cimitero.

Le condizioni dell'automobilista, immediatamente trasportato in ospedale dagli operatori sanitari del 118, non sono al momento note. L'auto è andata praticamente distrutta. In suo soccorso sono anche intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, che stanno procedendo con la messa in sicurezza del mezzo, e la Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi dell'incidente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.