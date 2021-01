Scontro frontale a Sandigliano, tre persone ferite FOTO

Altro incidente sulle strade biellesi. Poco fa, nella serata di oggi 7 gennaio, due auto si sono scontrate frontalmente all'incrocio tra via Gramsci e via Maroino a Sandigliano, per cause ancora da accertare. Dai primi riscontri pare che siano tre le persone rimaste ferite nell'impatto. Al momento sul posto sono presenti soltanto gli operatori sanitari del 118, che stanno soccorrendo i coinvolti in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Seguiranno eventuali aggiornamenti.

Leggi anche: https://www.newsbiella.it/2021/01/07/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/spaventoso-incidente-a-vigliano-esce-dalla-super-e-finisce-ribaltato-vicino-al-cimitero-foto.html