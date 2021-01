Alberi pericolanti e crollati per neve in Valle Cervo, al lavoro Coordinamento di Protezione Civile provinciale

Continuano gli interventi in alta Valle Cervo per la rimozione di rami pericolanti, piegati e crollati a terra a causa delle copiose precipitazioni nevose dei giorni scorsi. Ad occuparsi della rimozione gli uomini del Coordinamento di Protezione Civile provinciale guidato da Cleto Canova, in azione ieri, 6 gennaio, nel territorio di Campiglia Cervo.