La neve imbianca la Valle Cervo, ecco gli scatti più suggestivi al Santuario di San Giovanni e a Piedicavallo FOTO

Era da tanto tempo che non si assisteva ad una nevicata simile sul territorio biellese. Un'imponente coltre bianca ha sommerso molte zone della Provincia, causando una serie di disagi alla viabilità, come riportato in diversi articoli nei giorni scorsi.

Allo stesso tempo, però, la neve ha regalato scenari e paesaggi mozzafiato, come si nota negli scatti inviati alla nostra redazione che ritraggano alcuni scorci del paese di Piedicavallo e del Santuario di San Giovanni d'Andorno. Immagini condivisi in una fotogallery per i nostri lettori. Buona visione.