Massazza, disponibili i buoni spesa di solidarietà alimentare

Anche a Massazza i cittadini residenti in paese che, per effetto dell’emergenza covid-19 si trovano in stato di bisogno economico, possono presentare richiesta dei buoni spesa necessari all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

La domanda, presentata da un solo componente del nucleo familiare per l’intera famiglia, e munita di foto o scansione del documento di identità del richiedente, deve essere consegnata al Comune in forma cartacea (previo appuntamento telefonico allo 0161852206; oppure tramite mail scrivendo a massazza@ptb.provincia.biella.it ; oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo massazza@pec.ptbiellese.it dalla casella pec del richiedente.

Sul sito internet www.comune.massazza.bi.it è pubblicato il modello di domanda con il relativo avviso, dove sono indicati i criteri di concessione, l'entità e le modalità di erogazione e fruizione dei buoni spesa, ed i criteri di controllo da parte dell'Amministrazione.

Sul sito comunale sono inoltre pubblicati il modulo di adesione all'iniziativa per gli esercizi commerciali e l'elenco (costantemente aggiornato) di quelli che hanno già aderito: i buoni possono essere spesi unicamente presso questi esercizi.